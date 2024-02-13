Не очікую, що Україну запросять в Альянс на майбутньому саміті, - посол США в НАТО Сміт
Про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що альянс виступить із запрошенням на цьому етапі", - сказала вона.
У виданні нагадують, що на саміті в Литві минулого року лідери НАТО заявили, що майбутнє України в Альянсі, але не стали давати запрошення або визначати терміни членства.
"Ми дуже наполегливо працювали після саміту у Вільнюсі минулого року, щоб зробити низку кроків, щоб продовжувати допомагати нашим друзям в Україні з необхідними реформами всередині їхньої країни, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції", - зазначила Сміт.
І додала, що союзники продовжують "зосереджуватися насамперед на тому, щоб підтримати їх (українців - ред.) у нинішній боротьбі та гарантувати, що вони зможуть перемогти на полі бою".