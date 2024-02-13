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Не очікую, що Україну запросять в Альянс на майбутньому саміті, - посол США в НАТО Сміт

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Посол США в НАТО Джуліанна Сміт
Україна, ймовірно, не отримає запрошення до Північноатлантичного альянсу на саміті у Вашингтоні.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що альянс виступить із запрошенням на цьому етапі", - сказала вона.

У виданні нагадують, що на саміті в Литві минулого року лідери НАТО заявили, що майбутнє України в Альянсі, але не стали давати запрошення або визначати терміни членства.

"Ми дуже наполегливо працювали після саміту у Вільнюсі минулого року, щоб зробити низку кроків, щоб продовжувати допомагати нашим друзям в Україні з необхідними реформами всередині їхньої країни, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції", - зазначила Сміт.

І додала, що союзники продовжують "зосереджуватися насамперед на тому, щоб підтримати їх (українців - ред.) у нинішній боротьбі та гарантувати, що вони зможуть перемогти на полі бою".

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 7c749467
    Бо рашка нападе -- всі по кутках жмуться
  • НБ
    З такою кількістю корупційних скандалів маємо забути про ЄС та НАТО. Рєзнік(ов) де? В тюрмі парашу драїть? А Баканов де? В колонії особливого режиму? Ні! Обидва на свободі як "друзі прєзідєнта"...
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Морквину знову відтягнули від нашого носу.
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