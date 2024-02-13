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Туреччина вірить у можливість "справедливого миру" між Україною та Росією, - Ердоган

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ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що справедливий мир між Україною та Росією можливий.

Про це він заявив у ході Світового урядового форуму (WGS), який триває в Дубаї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми взяли на себе відповідальність забезпечити припинення вогню під час російсько-української війни, а потім прокласти шлях до постійного миру. Стамбульський процес показав, що сторони можуть збиратися і зустрічатися за мінімумом моментів. Чорноморська ініціатива запобігла подальшому поглибленню продовольчої кризи", - сказав турецький лідер.

За словами ЕрдоганаТуреччиною було зроблено багато політичних, дипломатичних та економічних кроків, аби "конфлікт" було припинено.

"Вони (кроки. - Ред.) були спрямовані на гасіння пожежі, а не на її розпалювання. Незважаючи на кровопролиття, руйнування та біль, ми все ще віримо, що справедливий мир можливий. Сподіваюся, ми продовжимо активізувати наші зусилля для цього", - додав він.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Anri Kelman 3c1e7cc8
    Ми знаємо твою помидорну справедливість… Якщо ти війну називаєш «конфліктом»- ти посібник пуйла.
  • CrossFirenko
    Справедливого для кого? Для Туреччини, для Кацапії, чи для України. Нема справедливості для всіх. Для кожного вона своя. По своєму розумінні. Решта тупий словесний пронос.
  • Валентин Коваль 7c749467
    Турки -- поставте нам 1млн снарядів - і вірте далі - чи ви не в НАТО
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