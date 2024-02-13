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Промислово-оборонний комітет України покликаний узгодити роботу міністерств, оборонних підприємств та експертного середовища, - Шмигаль після першого засідання комітету

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Промислово-оборонний комітет України було створено для узгодження роботи міністерств і відомств, оборонних підприємств та експертного середовища

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що відбулось перше засідання комітету. Однак прем'єр не розкривав деталей.

"Ми ухвалили низку важливих рішень для синхронізації нашої діяльності та для її кращої результативності", - розповів він про хід засідання.

Очільник уряду додав, що сучасна зброя, яка вражає ворога, - це ключ до майбутньої перемоги.

"Насамперед ідеться про розробки кластеру Defence Tech, про масштабування виробництва дронів різних категорій, РЕБ та інших потрібних фронту засобів. Маємо великі зрушення, а новітні розробки вже змінюють хід війни", - додав він.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Віталій А
    Асоціація вже була. Комітет не памʼятаю чи був, та тепер буде. Гарна контора, щоб збирати інфу про ОПК і кудись передавати.
  • Алекс Скела
    Промислово-оборонний комітет України покликаний...

    А його, наче, ніхто й не кликав!
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ви ж зрозуміли?

    після першого засідання комітету, з'ясували, комітет покликаний узгодити роботу.
    на другому засіданні з'ясують, як саме узгодити.
    на третьому, яку саме, роботу.

    часу навалом. тим більше, що гроші вже виділили.
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