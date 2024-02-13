Промислово-оборонний комітет України покликаний узгодити роботу міністерств, оборонних підприємств та експертного середовища, - Шмигаль після першого засідання комітету

Промислово-оборонний комітет України було створено для узгодження роботи міністерств і відомств, оборонних підприємств та експертного середовища

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що відбулось перше засідання комітету. Однак прем'єр не розкривав деталей.

"Ми ухвалили низку важливих рішень для синхронізації нашої діяльності та для її кращої результативності", - розповів він про хід засідання.

Очільник уряду додав, що сучасна зброя, яка вражає ворога, - це ключ до майбутньої перемоги.

"Насамперед ідеться про розробки кластеру Defence Tech, про масштабування виробництва дронів різних категорій, РЕБ та інших потрібних фронту засобів. Маємо великі зрушення, а новітні розробки вже змінюють хід війни", - додав він.

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