РФ оголосила про намір вийти з Парламентської асамблеї ОБСЄ

До 21 лютого Держдума РФ та Рада Федерації планують ухвалити рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, про це заявив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Як зазначається, Володін назвав ПА ОБСЄ "абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона".

"Найгірше в цій ситуації те, що ми ще гроші платимо, до того ж одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти переказувати кошти", - заявив Володін.

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Парламентська асамблея – це міжпарламентський орган, який об'єднує 57 держав – членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Він був створений у 1991 році для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розробки та реалізації механізмів щодо запобігання та вирішення конфліктів та сприяння зміцненню і консолідації демократичних інститутів у державах - учасницях ОБСЄ.

Улітку 2023 року Асамблея створила парламентську групу підтримки України.

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