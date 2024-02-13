На зведення фортифікації уряд виділив цього року 20 млрд грн, - Шмигаль

Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Кабінет Міністрів виділив 20 млрд грн на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становить ще 10,7 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 13 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль зауважив, що рубежі зводяться за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ.

За його словами, замовниками робіт тепер є не лише регіони, але й Міністерство оборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як повідомив прем’єр-міністр, із загальної суми з резервного фонду майже 3 млрд грн спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту.

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Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям. Зокрема, для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області — 3,9 млрд грн, для Запорізької області — 1,3 млрд грн, для Донецької області — 1,2 млрд грн, для Херсонської області — понад 1,2 млрд грн.