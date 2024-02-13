Байден закликає Палату представників поспішити з ухваленням допомоги Україні

Байден закликає Палату представників слідом за Сенатом схвалити законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та іншим країнам.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми аплодуємо двопартійній коаліції сенаторів, яка зібралися сьогодні зранку, щоб ухвалити угоду про додаткове фінансування на захист інтересів національної безпеки Америки. Цей законопроєкт дозволить українському народові оборонятися від атак Росії",- зазначила вона.

Вона зауважила, що законопроєкт "забезпечить Ізраїль усім необхідним для захисту його народу від терористів ХАМАС". Крім того, ініціатива дозволить надати гуманітарну допомогу вразливим людям в усьому світі, зокрема цивільним палестинським жителям у Газі, які не мають нічого спільного з ХАМАС.

У цьому контексті Жан-П'єр підкреслила, що президент США закликає Палату представників негайно ухвалити та передати йому на підпис цей документ.

"Ціна бездіяльності зростає з кожним днем. Лідерство Америки має значення, і світ спостерігає за тим, що роблять республіканці Палати представників",- додала речниця Білого дому.

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