Дві людини зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу Михайлівки на Херсонщині

Росіяни обстріляли село Михайлівка в Херсонській області, унаслідок чого постраждали дві людини.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Під ворожим вогнем опинилося село Михайлівка.



Постраждали двоє людей, які на момент обстрілу знаходилися на подвірʼї. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.



Стан 52-річної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік, 48 років, дістав важкі травми. Потерпілим надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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