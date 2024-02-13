Дві людини зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу Михайлівки на Херсонщині
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Росіяни обстріляли село Михайлівка в Херсонській області, унаслідок чого постраждали дві людини.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Під ворожим вогнем опинилося село Михайлівка.
Постраждали двоє людей, які на момент обстрілу знаходилися на подвірʼї. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.
Стан 52-річної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік, 48 років, дістав важкі травми. Потерпілим надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.