Уряд погодив призначення Гайдая головою Мукачівської РДА

Кабмін погодив призначення колишнього голови Луганської ОВА Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Як зазначив Мельничук, Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА.

Також Кабінет міністрів України погодив звільнення очільника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Едгара Токаря.

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ЩО ВІДОМО ПРО СЕРГІЯ ГАЙДАЯ

У 2008-2010 роках Сергій Гайдай працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова.

З 2014 по 2015 рік був радником голови Обухівської РДА в Київській області.

У 2015−2018 роках Гайдай уже обіймав посаду голови Мукачівської РДА.

Із жовтня 2019 до березня 2023 року Сергій Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

15 березня президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Наступного дня після звільнення з посади голови Луганської ОВА Гайдай заявив, що його можуть призначити послом України в Казахстані.

Після цього поширилися чутки про те, що Казахстан нібито відмовив Україні у планах призначити Гайдая послом. Сам колишній голова Луганської ОВА пізніше спростував таку інформацію журналістів.