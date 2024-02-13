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У РФ оголосили в розшук відстороненого мера Рівного Третяка

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Слідчий комітет Росії оголосив у розшук колишнього міського голову Рівного Олександра Третяка в рамках "кримінальної справи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Слідчим комітетом країни-терористки, РФ, я оголошений в розшук в рамках "уголовного дєла". Та ще й компанія пристойна. Поруч з прем’єр-міністром Естонії, Каєю Каллас, міністром культури Литви, мерами деяких міст та ще з десятком інших європейських політиків, маємо тепер підозри. Яка ж прикрість", - написав Третяк.

За його словами, ймовірно, справи відкриті через процес декомунізації.

"При слідчому комітеті РФ, функціонує так званий відділ по "денацифікації", котрий займається розслідуваннями по "іскаженіям історії". Ймовірно справи відкриті через процес декомунізації, в якому Рівне чи не найактивніше серед інших українських міст, а саме, демонтаж памятників радянської доби, та відправка в небуття радянських прізвищ в назвах вулиць, меморіальних дошках та похованнях. Як правнук своїх прадідів, котрі були активними учасниками спротиву радянській системі, і гідно вистояли в переслідуваннях, можу вважати це за честь",- наголосив ексмер.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    За это его и отстранили, параше он не подходит.
  • Vik Tor 98802600
    психологічний тиск. треба так само оголошувати навіть в ІНТЕРПОЛ Володіна, Валю-стакан, мєдвєда і т.д. за злочини проти людяності, геноцид, та екоцид. А путіна оголосити в розшук за виправдовування фашизму та гітлера (басні карлсону)
  • Амандрапапупа
    "Ліва рука" звільняє мера Рівного, а "права рука" відкриває кримінальну справу.
    Для довідки: Звільнений мер м. Рівне член партії "Європейська Солідарність".
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