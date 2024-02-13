Український воїн Ахмедов Сабір Самір огли загинув на фронті в Донецькій області

Активіст Антон Колумбет оприлюднив інформацію, що у бою з російськими загарбниками загинув воїн 48 окремого стрілецького батальйону 72-ї ОМБр Ахмедов Сабір Самір огли/

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

Колумбет зазначив: "З сумом повідомляємо, що під час бойових дій в Донецькій області героїчно загинув військовослужбовець 48 окремого стрілецького батальйону 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Ахмедов Сабір Самір огли.

Сабір народився в Баку, столиці Азербайджану, та жив в Броварах. І коли орча навала пішла "денацифіковувати" Україну, не вагаючись став до лав Збройних Сил України. Добровільно став, 1 травня 2022 року, з'явившись з групою друзів на наш рекрутерський пункт.

Влітку 22 року отримав поранення, повернувся в стрій. Пройшов разом з батальйоном весь бойовий шлях, і ніколи не давав задню.

Сабір був "ровним". Саме так кажуть про тих самих піхотинців, які тримають Україну на своїх плечах. Кмітливий, розумний, спокійний, сміливий. Невимовна втрата.

Прощання з Сабіром Ахметовим відбудеться завтра, 14 лютого о 10:30 на Майдані Свободи у Броварах.

Відспівування об 11:00 у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховання на Алеї Слави".

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