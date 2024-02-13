Керівниця апарату Харківської ОВА підозрюється в заволодінні понад 15 млн гривень під час закупівлі "гуманітарки", - НАБУ

НАБУ та САП викрили керівницю апарату Харківської ОВА заволодіння 15,2 млн гривень під час закупівлі харчових продуктів для гуманітарних потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть в пресслужбі НАБУ.

В повідомленні зазначено, що 13 лютого 2024 року НАБУ і САП викрили заволодіння 15,2 млн грн при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.

За словами правоохоронців у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ "Укрзалізниця" та згаданим ТОВ на постачання продовольчих товарів. Вказана продукція купувалася за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

"Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки "Укрзалізницею" понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили", - розповідають у пресслужбі.

За інформацією НАБУ грудні 2022 року учасники схеми дізнались про наявність у Національному бюро кримінального провадження щодо їх діяльності. З метою уникнути викриття злочину, посадовиця Харківської ОВА вирішила замаскувати невидачу продуктів населенню фактом їх відповідального зберігання. Врешті-решт продукцію ОВА поставили та фактично відшкодували завдану шкоду.

Серед підозрюваних

керівниця апарату Харківської ОВА;

директорка ТОВ та її заступник;

директор регіонального управління ТОВ

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК, ч. 1 ст. 366 КК України.

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