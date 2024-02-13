Сирський: Ми перейшли до оборонної операції, наша мета - виснажити противника
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у інтерв'ю німецькому каналу ZDF головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський напередодні свого призначення.
За словами Сирського, основна цінність для України - це життя військових, особливо тих, які виконують бойові завдання. Сирський заявив, що Україна не може собі дозволити діяти аналогічно РФ і не цінувати життя українців.
"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони", - сказав він.
Ситуація на фронті доволі напружена і характеризується щоденними наступальними діями противника на декількох напрямках, фактично у всій смузі відповідальності мого угруповання", - підкреслив він.
Сирський зазначив, що росіяни поставили за мету будь-якою ціною захопити Куп'янськ.
Сирський зауважив, що ця війна підвищує значення технологічного прогресу в збройних силах та самого прогресу збройної боротьби.
"Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", - заявив він.