"Умиротворення не спрацює": депутат Бундестагу закликає озброїти Україну та перемогти РФ на полі бою

Україна має бути озброєна західними партнерами для досягнення технологічної переваги над російською армією з метою здобуття перемоги, якою є вихід на кордони 1991 року. Досягти українських кордонів можна лише борючись, а не розмовляючи з Путіним.

Про це в інтерв'ю Guildhall розповів депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії, член комітету оборони Маркус Фабер, інформує Цензор.НЕТ.

"У Німеччині носіями ідей так званого нового "Мінська", певних домовленостей з Росією, є опозиційні ультраправі та ліві проросійські партії. Демократичні сили, які займають 90% крісел у Бундестазі, таке бачення не підтримують. Тобто такі ідеї є, але вони не користуються підтримкою в німецькому політикумі. Ми вже бачили Мінські переговори, у нас були Мінські домовленості - все це не працює, умиротворення агресора не спрацює. Тому ми в Німеччині вважаємо, що окупаційні війська мають бути виведені з суверенної території України, повинні бути гарантії територіальної цілісності та незалежності України, а потім можуть бути переговори про майбутнє співіснування і що робити з минулими роками війни", - заявив політик.

"Більше того, після такої агресії, яку розв'язала і проводить Росія, просто вибачень з російської сторони недостатньо. Росія має конкретними вчинками забезпечити те, що українці відчують, що росіяни усвідомили, що те, що вони зробили, було дуже-дуже великою помилкою". "Мінськ" уже раз провалився, він не повинен провалитися ще раз", - зазначив німецький парламентар.

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"Я вважаю, що перемога – це досягнення Україною кордонів 1991 року. Я переконаний, що росіяни та їхні війська мають бути в Росії, а українські – в Україні, а тому перемога це єдиний шлях, щоб гарантувати недоторканність ваших кордонів. А щоб її досягти, треба не говорити з Путіним, а боротися.

Тому йдеться про виробничі потужності Німеччини та інших країн, про те, наскільки швидко та ефективно вони нарощуються, і як багато озброєнь, якої якості ми можемо поставити, яка їхня дальність. Щоб зрештою українська армія стала найкращою в Європі та мала технологічну перевагу над російською, будучи меншою за розмірами. Це єдиний шлях, як Україна зможе убезпечити власні кордони та досягти достатньо сильної позиції, щоб вести переговори ", - підсумував Фабер.