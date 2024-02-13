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Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу. Втрати росіян у 7-8 разів переважають наші, - Сирський

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сирський
Українська армія, за словами Головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського, не може дозволити собі ставитися до своїх солдатів, як російські командири, які посилають військо у "м’ясні штурми".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю  кореспондентці ZDF Катрін Айґендорф.

Сирський заявив: "Для нас головна цінність - це життя нашого солдата, офіцера - тих бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання. 

"Ми не можемо дозволити собі такого відношення як у російських воєначальників, де вони проводять тактику "м'ясних штурмів". Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу. А для них цінність життя солдата фактично дорівнює нулю. І ми це бачимо, їхні втрати, особливо в загиблих, в 7-8 разів,  за останніми даними, переважають наші втрати", - зазначив він.

"Ну взагалі втрати - це дуже-дуже чутлива тема для всіх, для будь-якої країни, для будь-якого суспільства", - резюмував Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський: Ми перейшли до оборонної операції, наша мета - виснажити противника

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Сам знає що *******, крім того знає що усі знають що він *******, і продовжує *******. Класика...
  • Сергей Столяренко
    Брехун!
  • Герхард
    Теж прям схотілося обійняти "м'ясника" і заридати вголос. 😁
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