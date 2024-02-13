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Генерал Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони, - указ

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мойсюк
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №79/2024 опублікований на сайті глави Української держави у вівторок.

Євген Мойсюк у 2011-2014 рр. був командиром парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітряно-десантної бригади. У 2014 - 2018 рр. - командир 81 окремої аеромобільної бригади.

З 2018 р. до 2019 р. був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, а у 2019-2021 рр. - командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

5 грудня 2019 року йому присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Із серпня 2021 р. - заступник Головнокомандувача Збройних Сил України.

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Мойсюк

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Влад 80947f19
    бесполезная крыса на бесполезной должности
  • Ан Мур
    в Мінобороні, в кабміні і взагалі в Україні відкривають нові посади, але такі, які не мають стосунку до війська. Відкривають лише для того, щоб подалі від ЗСУ заховати генералів з команди Залужного, щоб вони не мали впливу на армію.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    навіщо цей піар хенералів? нехай собі керують на своїх посадах а не гоняють по інтерв*ю нарешті.
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