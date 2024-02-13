РФ може почати великий наступ через кілька місяців після "виборів" у березні, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що за кілька місяців після російських "виборів" у березні Росія може почати ще один великий наступ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Боррель написав у своєму блозі.

"Ще один великий російський наступ може початися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Проте я переконаний, що український народ, як і раніше, налаштований продовжувати боротьбу, і я побачив його винахідливість і стійкість у роботі. На відміну від російських колег, українські військові знають, за що воюють, і їм не бракує мотивації. Але без нашої підтримки, яка має бути терміново посилена, їм це не вдасться.

Те, що ЄС та його держави-члени зроблять найближчими місяцями, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу", - зазначив Боррель.

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Як зазначив високий представник ЄС, саме тому на останній зустрічі міністрів оборони було підбито підсумки запланованих поставок військової підтримки ЄС у 2024 році, які наразі оцінюються у понад 20 млрд євро.

"Я закликав країни-члени ЄС співпрацювати з їхньою оборонною промисловістю щодо перегляду контрактів і визначити пріоритетність поставок зброї та боєприпасів в Україну", - додав Боррель.

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