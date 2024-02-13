Польські фермери планують 20 лютого повністю заблокувати українські перевезення

Наступного вівторка, 20 лютого польські фермери планують перекрити всі пункти пропуску на українському кордоні.

Про це заявив Незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів "Солідарність", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що 20 лютого буде заблоковано усі прикордонні переходи між Польщею та Україною та дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС. Вони вважають відсутність регулювання ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних з сільським господарством.

"Тому на 20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку аграріїв, ми оголошуємо, що вся протестна діяльність буде зосереджена на повній блокаді всіх польських прикордонних переходів з Україною та протестах у польових умовах", - проінформувала профспілка.

Польські протестувальники закликають громадськість підтримати їхню акцію. Вони стверджують, що їхня акція спрямована на "забезпечення продовольчої безпеки в країні".

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі. Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом.

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