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Польські фермери планують 20 лютого повністю заблокувати українські перевезення

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блокування,кордону
Наступного вівторка, 20 лютого польські фермери планують перекрити всі пункти пропуску на українському кордоні.

Про це заявив Незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів "Солідарність", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що 20 лютого буде заблоковано усі прикордонні переходи між Польщею та Україною та дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС. Вони вважають відсутність регулювання ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних з сільським господарством.

"Тому на 20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку аграріїв, ми оголошуємо, що вся протестна діяльність буде зосереджена на повній блокаді всіх польських прикордонних переходів з Україною та протестах у польових умовах", - проінформувала профспілка.

Польські протестувальники закликають громадськість підтримати їхню акцію. Вони стверджують, що їхня акція спрямована на "забезпечення продовольчої безпеки в країні".

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі. Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Vadim Zertin
    Якого чорта цим курвам знов шось не так? Як мене заїбала ця зуйня. Пора нашій владі чітко щаявити що це блокада. Нахабна і цинічна і не цяцькатись з підбиранням слів. Якого ***** хєра вони язик в сраку засунули! Виставити позов в суд з ЧЕКОМ ЗБИТКІВ через цих довбодятлів! Ми ж нічого не поругуєм по Європейському законодавству. Здерти нах з них пару мільярдів за цю блокаду, якщо влада Польщі це все підтримує і нічого не робить.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    ******
  • Папєрєднік
    Дякуємо , не забудемо.
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