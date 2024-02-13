Антикорупційний суд відправив під варту фігуранта справи "палива Курченка" із можливістю застави 363 млн грн

Одному з підозрюваних у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 363 млн грн застави.

Про це повідомили у пресслужбі САП, інформує Цензор.НЕТ.

"13 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід підприємцю - одному з організаторів злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 млн грн застави", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа "палива Курченка": оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів, - НАБУ та СБУ. ФОТОрепортаж

У разі внесення застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

За даними ЗМІ, мова йде про бізнесмена Сергія Тищенка.

Нагадуємо, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.