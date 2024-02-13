Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік, - Умєров та Сирський провели бесіду з керівництвом НАТО у Європі Каволі та Агуто

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Умєрова.

У повідомленні зазначається: "Разом з Головнокомандувачем Сирським провели розмову з нашими близькими партнерами - Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Чітка та предметна розмова. Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці.

Окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.

Ще одна важлива тема – забезпечення ротації бійців на фронті.

Попереду – багато роботи і рішень, необхідних для нашої перемоги".

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