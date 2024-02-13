Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік, - Умєров та Сирський провели бесіду з керівництвом НАТО у Європі Каволі та Агуто
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Умєрова.
У повідомленні зазначається: "Разом з Головнокомандувачем Сирським провели розмову з нашими близькими партнерами - Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.
Чітка та предметна розмова. Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці.
Окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.
Ще одна важлива тема – забезпечення ротації бійців на фронті.
Попереду – багато роботи і рішень, необхідних для нашої перемоги".