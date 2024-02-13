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Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік, - Умєров та Сирський провели бесіду з керівництвом НАТО у Європі Каволі та Агуто

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сирський,умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Умєрова. 

У повідомленні зазначається: "Разом з Головнокомандувачем Сирським провели розмову з нашими близькими партнерами - Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

Чітка та предметна розмова. Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці.

Окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.

Ще одна важлива тема – забезпечення ротації бійців на фронті.

Попереду – багато роботи і рішень, необхідних для нашої перемоги".

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Хто б міг подумати, що хлопці такі моторні - за день не лише об'їхали всі гарячі точки аби дізнатися про всі проблеми та вирішити їх, а ще й встигли з командуванням НАТО поговорити. Все завдяки "найвеличнішому" та його поза всяким сумнівом, "видатним та продуманим" кадровим рішенням.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    безкутна мовчить. значить сирській посвятив її в плани на 2024.
    ну, хоч щось....
  • Герхард
    Сирський і українською говорить з рязанским акцентом. Що він там міг розповідати?
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