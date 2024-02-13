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У Німеччині 15-річний українець зазнав травми внаслідок нападу на ґрунті ксенофобії

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німеччина
Поблизу німецького Дюссельдорфа вчинено напад на 15-річного українця. Внаслідок інциденту юнак був травмований.

Про це повідомила німецька поліція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що 15-річний українець отримав серйозні травми в результаті нападу на ґрунті етнічної ненависті в місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.

За словами поліції, український підліток перебував у закусочній у суботу ввечері, коли незнайомець зробив йому ксенофобські зауваження. Після чого, він раптово вдарив підлітка по голові невідомим предметом і втік.

У лікарні з’ясувалося, що травми хлопця набагато серйозніші, ніж вважалося спочатку, однак загрози його життю не було.

Свідки описали нападника як сильного і міцного чоловіка зростом близько 1,92 метра. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, це вже не перший схожий випадок в Німеччині. Раніше повідомлялось, що там загинув гравець молодіжної збірної України з баскетболу Володимир Єрмаков. Пізніше з'явилась інформація про те, що його вбивцю затримали. Ним виявився 15-річний німець з турецьким корінням.

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    В Німеччині величезна кількість рашистської мерзоти, відтак, скоріше за все якийсь кацап.
  • K Raze
    то ти вже де по дорозі на Москву?
  • KosAn30 JT26
    турок,араб + ливийская телка малолетка была + грек....короче все арийцы немецкие)
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