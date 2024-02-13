Зареєстрований альтернативний законопроєкт про Бюро економічної безпеки, всі працівники мають пройти переатестацію, - "слуга народу" Радіна

Народний депутат України Анастасія Радіна висловила думку, що Бюро економічної безпеки часто виглядає як орган, якому добре вдається "кришування" одного бізнесу і тиск на інший.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Депутатка зазначила: "Бюро економічної безпеки часто виглядає як орган, якому добре вдається "кришування" одного бізнесу і тиск на інший, але погано вдається основна задача - розслідування зловживань податковим і митним законодавством. Вилікувати цю хворобу можна лише повним перезавантаженням органу — від керівництва до молодшого співробітника. При цьому важливо врахувати весь попередній досвід реформування правоохоронних органів і зробити це так, аби новий БЕБ не став реінкарнацією старого БЕБ (тобто, новою-старою податковою міліцією).

Для цього разом з Ярослав Железняк та іншими колегами подали альтернативний до урядового законопроєкт №10439-2 щодо удосконалення роботи Бюро.

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Основна відмінність між нашим і урядовим законопроєктом — повна переатестація усіх без винятку співробітників БЕБ (а їх близько 1000 осіб на всю Україну) за участі експертів, обраних міжнародними партнерами розвитку. Переатестація має відбутися одразу, а не аж через рік після завершення воєнного стану, як пропонує Уряд у своєму законопроєкті. І процедура переатестації має бути виписана в законі, а не віддана власний розсуд КМУ (як передбачив для себе КМУ у своєму ж законопроєкті). Якщо співробітник БЕБ не пройде чи відмовиться від атестації — його має бути звільнено і крапка. Без цього про жодне справжнє перезавантаження органу не може йтися.

Розраховуємо на детальний розгляд нашої ініціативи профільним комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики під керівництвом Данило Гетманцев".

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