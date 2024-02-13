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Ми повинні закінчити війну виходом на кордони України, іншого варіанту в нас немає, - Сирський

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сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що війна з РФ має закінчитися для України виходом на свої кордони.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав у інтерв‘ю німецькому телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні війну закінчити з виходом на наші кордони. Це по-перше. Тому що інших варіантів не розглядається. Тому що іншого просто виходу в нас немає. А це значить, що всі, все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи - перемоги", - сказав Сирський.

Він додав, що в цій справі "треба напрягтися всім, треба налагодити виробництво безпосередньо тут, у нас в Україні".

"Цей процес запущений. Треба нарощувати обсяги виробництва, тому що ми, в першу чергу, повинні розраховувати на власні сили. Не тільки на партнерів, з урахуванням всього, але й на власні сили. Ну й, звичайно, треба удосконалювати тактику", - зазначив головком ЗСУ.

Також читайте: Сирський: Ми перейшли до оборонної операції, наша мета - виснажити противника

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Без показухи ніяк?
    Спартанськи умови: поступився дівчині єдиним стільцем, сам сидить на піддонах, а для драматизму, ще й бронетраспортер підігнали.
  • Герхард
    Ага. Кавою у Ялті. Вже скоро.

    Хотілки ЗЄ дуже далекі від реальності, а коштують сотень тисяч життів.
  • Герхард
    Пропоную не ******* про те, чого не можуть зробити.
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