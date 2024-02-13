Музеї окупованого Криму подали позови до ЄСПЛ щодо "незаконності" передачі "Скіфського золота" Україні

Музеї окупованого Криму подали позови до Європейського суду з прав людини, щоб оскаржити рішення про передачу колекції "Скіфського золота" Україні. На їхню думку, таке рішення нібито порушує права музеїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Як зазначається, про це повідомив спецпредставник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой у коментарі російському державному інформагентству ТАРС.

"Вичерпано ліміт можливостей вирішувати це питання на території Нідерландів, тому музеї, я підкреслюю, музеї Криму звернулися до Європейського суду з прав людини. Оскільки порушено права музеїв, вони виступили з цим позовом, вважаючи, що суд може відновити справедливість", - зазначив чиновник.

Він додав, що хоч Росія й вийшла з Ради Європи, але нібито музеї мають право звернутися до ЄСПЛ як юридичні особи.

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"Позивачем тут є не Російська Федерація, а музеї Криму, тому що вони укладали договір із нідерландським Музеєм Алларда Пірсона, і в цьому сенсі порушено їхні права. У цьому сенсі я вважаю, що все обґрунтовано. Але це дуже політизована ситуація, великих надій немає. Але треба використовувати і цю можливість, тому що іншої можливості більше немає", - заявив Швидкой.

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Справа "Скіфського золота"

У 2013 році у Боннському державному музеї LVR-Landes відкрилася виставка "Крим. Золотий острів у Чорному морі". Український Інститут археології НАН створив її у співпраці з Інститутом прадавньої історії Боннського університету. Для виставки надали свої колекції чотири кримські музеї та столичний Національний музей історії України.

У січні 2014 року золотий фонд української археології спакували і перевезли з Бонна до Амстердама, у приватний музей Алларда Пірсона. Оскільки на той час Росія окупувала півострів Крим, перед амстердамським музеєм постало питання, куди надсилати експонати – чи до Києва, чи повернути кримським музеям.

9 червня 2023 року, після майже 10 років судових розглядів, Верховний суд Нідерландів виніс остаточний вирок, в якому зобов’язав музей Алларда Пірсона передати експонати з виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі" Національному музею історії України.

Суд відхилив усі вимоги окупованих кримських музеїв, які намагались оскаржити попереднє рішення апеляційного суду, також винесене на користь України.

Незабаром музей у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота".

У листопаді 2023 року, після майже 10 років судів, артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці в Амстердамі, повернулися до України.