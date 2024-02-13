Спікера Палати представників США Джонсона хочуть "загнати в кут" для голосування за допомогу Україні, - Politico
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Раніше спікер Майк Джонсон заявляв, що не підтримуватиме ухвалений Сенатом додатковий законопроєкт щодо національної безпеки в його нинішньому вигляді, наполягаючи на тому, що республіканці в Палаті представників напишуть свій власний закон.
Джонсон у своїй заяві пізно ввечері в понеділок відхилив законопроєкт Сенату на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки до нього не були включені положення про посилення безпеки кордонів.
"За відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату Палаті представників доведеться продовжувати діяти з власної волі щодо цих важливих питань", - сказав він.
Республіканці в Палаті представників хочуть знайти власний засіб розв'язання проблем національної безпеки та кордонів. А Джонсон стикається з тиском з боку консерваторів, які вимагають виступити проти будь-якого фінансування України.
При цьому деякі члени Палати представників натякають, що прагнутимуть змістити його, якщо лідер Республіканської партії поставить на обговорення закон про допомогу Україні.
"Тим часом демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут", просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом", - пише видання.
При цьому вкрай важливим є те, що демократам необхідно, щоб більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців у Палаті представників.
І поки незрозуміло, чи отримають вони таку підтримку.