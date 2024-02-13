Спікера Палати представників США Джонсона хочуть "загнати в кут" для голосування за допомогу Україні, - Politico

Демократи сподіваються "загнати в кут" спікера Палати представників США Майка Джонсона, що дасть змогу проголосувати за законопроєкт про допомогу для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Раніше спікер Майк Джонсон заявляв, що не підтримуватиме ухвалений Сенатом додатковий законопроєкт щодо національної безпеки в його нинішньому вигляді, наполягаючи на тому, що республіканці в Палаті представників напишуть свій власний закон.

Джонсон у своїй заяві пізно ввечері в понеділок відхилив законопроєкт Сенату на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки до нього не були включені положення про посилення безпеки кордонів.

"За відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату Палаті представників доведеться продовжувати діяти з власної волі щодо цих важливих питань", - сказав він.

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Республіканці в Палаті представників хочуть знайти власний засіб розв'язання проблем національної безпеки та кордонів. А Джонсон стикається з тиском з боку консерваторів, які вимагають виступити проти будь-якого фінансування України.

При цьому деякі члени Палати представників натякають, що прагнутимуть змістити його, якщо лідер Республіканської партії поставить на обговорення закон про допомогу Україні.

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"Тим часом демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут", просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом", - пише видання.

При цьому вкрай важливим є те, що демократам необхідно, щоб більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців у Палаті представників.

І поки незрозуміло, чи отримають вони таку підтримку.

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