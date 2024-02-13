На "Рамштайні" буде доповідь коаліції про передачу F-16 для України, - голова місії України при НАТО Галібаренко

Під час наступного засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" буде доповідь про винищувачі F-16 для України.

Про це заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Завтра пройде зустріч у форматі "Рамштайн", і буде доповідь коаліції F-16, як усе це відбувається. Тому я думаю, що після завтрашнього засідання, можливо, буде якась більш докладна інформація, але зараз поки що все за планом. І весна 2024 року - це реалістичні терміни, які у нас називалися", - розповіла вона.

Вона додала, що підготовка до використання F-16 відбувається на кількох рівнях. Пілотів навчають англійської мови, а також управлінню літаками. При цьому ведеться навчання персоналу, який обслуговуватиме літаки.

Також йде підготовка інфраструктури, оскільки не всі злітно-посадкові смуги в країні готові до постачання таких винищувачів.

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