Росіяни упродовж дня обстріляли 8 громад на Сумщині: застосовували міномети, артилерію, танк і дрони-камікадзе

Протягом дня військові РФ здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 331 вибух – з мінометів, артилерії, танка, СПГ, АГС, обстріли дроном-камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема були обстріляні:

▪️Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (50 вибухів) та артилерії (9 вибухів).

▪️Хотінська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з САУ (7 вибухів) та ствольної артилерії (18 вибухів).

▪️Великописарівська громада: зафіксовано обстріл дроном-камікадзе (1 вибух), атаку БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух), обстріл з міномета (40 вибухів) та СПГ (2 вибухи).

▪️Білопільська громада: здійснено обстріл з міномета (33 вибухів), АГС (127 вибухів), з танку (20 вибухів) та БМП (4 вибухи).

▪️Шалигинська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

▪️Юнаківська громада: зафіксовано артобстріл (2 вибухи).

▪️Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

▪️Миропільська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

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