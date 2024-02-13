Росіяни упродовж дня обстріляли 8 громад на Сумщині: застосовували міномети, артилерію, танк і дрони-камікадзе
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема були обстріляні:
▪️Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (50 вибухів) та артилерії (9 вибухів).
▪️Хотінська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з САУ (7 вибухів) та ствольної артилерії (18 вибухів).
▪️Великописарівська громада: зафіксовано обстріл дроном-камікадзе (1 вибух), атаку БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух), обстріл з міномета (40 вибухів) та СПГ (2 вибухи).
▪️Білопільська громада: здійснено обстріл з міномета (33 вибухів), АГС (127 вибухів), з танку (20 вибухів) та БМП (4 вибухи).
▪️Шалигинська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
▪️Юнаківська громада: зафіксовано артобстріл (2 вибухи).
▪️Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
▪️Миропільська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.