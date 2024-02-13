Італія виділить 45 млн євро на план відбудови історичного центру Одеси

Італія надасть 45 млн євро на реалізацію плану відновлення історичного центру Одеси.

Про це заявив спеціальний посланник міністра закордонних справ Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Проєкт плану містить три частини: реставрацію Спасо-Преображенського кафедрального собору, захист та цифровий облік 52 об’єктів культурної спадщини, що увійшли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою, а також розробку майстер-плану для міста, що міститиме рекомендації щодо розвитку Одеси та залучення інших фондів та країн-партнерів до відновлення.

План розрахований на три роки, а його загальна вартість складе 45 млн євро.

"Щодо Спасо-Преображенського собору, першим кроком є відновлення даху, а також закриття вирви, що залишилася від ракети. Ці роботи ми плануємо здійснити до початку зими 2024 року. Вже виділено пів мільйона євро на реставрацію даху. Загалом на відновлення церкви ми плануємо спрямувати 2 млн євро", — сказав Ла Чечіліа.

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