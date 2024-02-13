Україна очікує "швидкого та об’єктивного" розслідування cправи про розсипане українське зерно у Польщі, - Мінагрополітики

Українська сторона очікує розслідування прецеденту з розсипаним українським зерном, який стався 11 лютого поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" під час блокування кордону польськими фермерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.



"Максимально швидкого, об’єктивного та прозорого розслідування відповідного прецеденту. І публічно, з точки зору результату, щоб це дійсно показало, що це неправильний момент, що так продовжувати робити не потрібно…Ми тут наполягаємо знову ж на максимально швидкому, публічному розслідуванні та презентації результатів, в тому числі для нашої країни", – сказав він в ефірі Свобода.Live.



Окрім цього, заступник міністра наголосив, що йдеться також про отримання Україною компенсації за заподіяну шкоду.



"Коли фіксується шкода і винуватий, то автоматично йдеться про те, що шкода має бути відшкодована. Але перед тим має бути підтверджений факт порушення. Тому це само собою передбачається як результат, як наслідок розслідування. Зараз важливо, щоб воно було проведено максимально швидко, завершено всі процесуальні дії. І схвалено юридичне рішення. Воно вже є підставою, в тому числі, для відшкодування", – пояснює Висоцький.

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