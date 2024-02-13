У 2023 році лише 11 країн НАТО витратили на оборону 2 або більше % ВВП. ІНФОГРАФІКА
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У 2023 році лише 11 з 31 країн-членів НАТО витратили на оборону рекомендовані 2% ВВП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Витрати НАТО помітно зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині найбільше витрачає на оборону Польща - 3,9% ВВП, випереджаючи США. Цьогоріч виконати зобов’язання перед НАТО пообіцяла, зокрема, Німеччина
Як повідомляє Financial Times, НАТО збирається зробити публічну заяву про те, що більшість країн-членів на шляху до виконання мети на тлі нещодавніх закидів експрезидента США Дональда Трампа.