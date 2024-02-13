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У 2023 році лише 11 країн НАТО витратили на оборону 2 або більше % ВВП. ІНФОГРАФІКА

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У 2023 році лише 11 з 31 країн-членів НАТО витратили на оборону рекомендовані 2% ВВП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

витрати країн НАТО на оборону у 2023 році
витрати країн НАТО на оборону у 2023 році

Витрати НАТО помітно зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині найбільше витрачає на оборону Польща - 3,9% ВВП, випереджаючи США. Цьогоріч виконати зобов’язання перед НАТО пообіцяла, зокрема, Німеччина

Як повідомляє Financial Times, НАТО збирається зробити публічну заяву про те, що більшість країн-членів на шляху до виконання мети на тлі нещодавніх закидів експрезидента США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не захищатимуть союзників по НАТО від Росії, якщо вони заборгували гроші Альянсу, - Трамп

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    "Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую". ©

    73% "уставших от войны" это уже проверили на горьком опыте. Еще одни хотят повторить эксперимент. Ну-ну.
  • Victor Litarchuk
    Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

    На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

    Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.

    Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A, армія має на озброєнні близько 215 безпілотників різних типів (дев'ять з них MQ-9 «Reaper».

    ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів (чотири класи hamina і чотири класи Rauma).
  • Dr.IronFaust
    І це вже після того, як Трамп їм копає сраки з 2016 року. То того, були взагалі бонсай-армії і карликові бюджети. Мали Америку за лохів, купляли в Путіна газ/нафту і нічого не тратили на оборону. По суті, європейці виростили Путіна, профінансували, озброїли і розпіарили його.

    Трамп перший вдер пику Мєркєльші і іншим. До речі, останній спіч його - він саме на це посилався, як він їм набамбуляв, що аж генсек НАТО йому щиро дякував. Тобто він нічого не сказав нового а процитував сам себе і весь цей сморід роздули ліваки та москалі. Подивіться самі, з 1:12 і далі.

    https://www.youtube.com/watch?v=-bZ20ZijObU
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