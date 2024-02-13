Чеські фермери приєднаються до блокування кордонів в рамках протесту аграрних організацій

Наступного тижня чеські фермери в рамках протесту аграрних організацій блокуватимуть кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Повідомляється, що чеські фермери наступного тижня приєднаються до міжнародного протесту аграрних організацій Центральної та Східної Європи, які роздратовані аграрною політикою Євросоюзу та імпортом дешевшої продукції з України.

22 лютого, вони влаштують протестні ходи до прикордонних переходів, де зустрінуть колег з інших країн. Ще до цього частина аграріїв у понеділок, 19 лютого, збирається вирушити з важкою технікою до Праги, де хочуть перекрити трасу.

Речниця Аграрної палати Барбора Панкова зазначила, що неможливо передбачити, скільки тракторів та іншої важкої техніки поїде на кордон.

Ми не можемо виключити, що прикордонні переходи та дороги будуть заблоковані", - додала вона.

Представники сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії у понеділок та вівторок обговорювали проблеми, пов’язані з політикою ЄС та її впливом на сільське господарство, з єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським.

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Вони передали єврокомісару свої вимоги. Йдеться про компенсацію фермерам за дотримання нових правил, пов’язаних із захистом навколишнього середовища, полегшення у сфері бюрократії та прозорість системи субсидій, а також про краще регулювання української продукції, що прямує на ринок ЄС.

"Тільки спільною координацією наших вимог і спільними діями ми маємо шанс привернути увагу до безвихідної ситуації, в якій зараз перебуває європейське сільське господарство, і чинити тиск на європейських і чеських політиків", - наголосив президент Чеської сільськогосподарської палати Ян Долежал.

Він заявив, що Єврокомісія має представити план вирішення цих проблем, інакше акції на прикордонних переходах можуть бути повторені.

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