Палата представників США підтримає допомогу Україні, - лідер демократів у Сенаті Шумер
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Палата представників США обов’язково схвалить підтриманий Сенатом пакет допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це пише the Guardian із посиланням на слова лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера.
"Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер у вівторок заявив, що впевнений у схваленні як Демократами, так і Республіканцями у Палаті представників законопроєкту із 95 млрд дол допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам у разі його винесення на голосування", - йдеться у матеріалі.
Шумер закликав членів Палати представників вчинити правильно й підтримати законопроєкт.