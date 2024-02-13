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Палата представників США підтримає допомогу Україні, - лідер демократів у Сенаті Шумер

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Палата представників США обов’язково схвалить підтриманий Сенатом пакет допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це пише the Guardian із посиланням на слова лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера.

"Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер у вівторок заявив, що впевнений у схваленні як Демократами, так і Республіканцями у Палаті представників законопроєкту із 95 млрд дол допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам у разі його винесення на голосування", - йдеться у матеріалі.

Шумер закликав членів Палати представників вчинити правильно й підтримати законопроєкт.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • иван гонта e2e9660b
    То "впевнений" , чи "закликає" ?
  • Іван Динисюк
    Ключові слова "У разі його винесення на голосування".
  • Alex_Dimitrov
    Та понятное дело, что примут. В Джонсоне спикере проблема... ее решать надо
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