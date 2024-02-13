Палата представників США підтримає допомогу Україні, - лідер демократів у Сенаті Шумер

Палата представників США обов’язково схвалить підтриманий Сенатом пакет допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це пише the Guardian із посиланням на слова лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера.

"Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер у вівторок заявив, що впевнений у схваленні як Демократами, так і Республіканцями у Палаті представників законопроєкту із 95 млрд дол допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам у разі його винесення на голосування", - йдеться у матеріалі.

Шумер закликав членів Палати представників вчинити правильно й підтримати законопроєкт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікера Палати представників США Джонсона хочуть "загнати в кут" для голосування за допомогу Україні, - Politico