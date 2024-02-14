Байден звернувся до спікера Палати представників Джонсона: "Ви за Україну чи за Путіна?"

Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майкла Джонсона поставити на голосування законопроект про фінансування України, Ізраїлю та Тихоокеанських партнерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я закликаю спікера дати можливість повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш радикальних голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть від голосування", - заявив Байден у спеціальному телезверненні щодо цього законопроекту.

Президент США назвав цей документ "критично важливиим", який мусить пройти далі.

"Цей законопроєкт передбачає термінове фінансування для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від злісного наступу Путіна. Останніми тижнями ми всі бачили жахливі історії: українським солдатам бракує артилерійських снарядів, українські підрозділи розподіляють боєприпаси, щоб захиститися, українські родини стурбовані, що наступний російський удар назавжди занурить їх у темряву, або ще гірше", - зазначив Байден.

За словами Байдена, підтримка цього законопроекту стане чітким сигналом для українців і союзників США в усьому світі, "що Америці можна довіряти. На Америку можна покластися, і що Америка виступає за свободу".

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Підтримати законопроект про фінансування України означає протистояти Путіну, сказав Байден, а виступати проти нього - грати на руку Путіну. Ви маєте вирішити, ви за Україну чи за Путіна. Він додав: "Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, і тим більше не перед Володимиром Путіним".

Якщо не зупинити президента РФ зараз, наголосив Байден, витрати США та партнерів значно зростуть, тому що апетит Путіна лише зростатиме.

За словами президента Байдена, хоча цей законопроект передбачає відправлення військової техніки в Україну, насправді гроші на цю техніку інвестуються та витрачаються у США. "Це не тільки підтримує американські робочі місця та американські громади, це дозволить нам інвестувати, підтримувати та зміцнювати наші оборонні виробничі потужності", - наголосив президент.

"Він (законопроект - ред.) передбачає виділення грошей прямо тут, у США. В такі місця як Аризона, де будують ракети Patriot; Алабама, де будують ракети Javelin; в Пенсильванію, Огайо і Техас, де виготовляють артилерійські снаряди", - зазначив Байден.

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Нагадаємо, 13 лютого 2024 року Сенат Сполучених Штатів підтримав пакетний законопроєкт щодо надання $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Понад $60 млрд виділять для України.