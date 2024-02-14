Російські окупанти протягом 13 лютого 1 раз безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на Дніпрі протягом 13.02.2024.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

У повідомленні Зазнаяається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби тут російські окупанти здійснили безуспішну спробу штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилися: Херсон, Токарівка, Ромашкове Херсонської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кринки Херсонської області. Також російські окупанти здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів: Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області".

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