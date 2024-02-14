Путін шукав можливості домовитися зі США, щоб заморозити війну, але отримав відмову, - Reuters

Президент Росії Володимир Путін нібито шукав можливості зупинити бойові дії в Україні з метою заморозити війну, але ця ідея була відкинута Сполученими Штатами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в публікації Reuters.

Посилаючись на російські джерела, агентство зазначає, що це питання оборювалося з ініціативи Кремля, але не напряму з Вашингтоном, а через посередників, зокрема арабських партнерів Москви на Близькому Сході.

Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях і не бажав поступатися жодною окупованою територією.

За даними джерел, посередники зустрічалися в Туреччині наприкінці 2023 року. Сигнал буцімто був переданий до Вашингтона, зокрема до радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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Російська сторона пропонувала, аби Салліван поговорив з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і визначить подальші кроки.

Проте американці через посередників заявили Москві, що не обговорюватимуть припинення вогню без участі України.

Салліван у січні зателефонував Ушакову й сказав, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не говоритиме про припинення вогню без України.

Зазначається, що Сполучені Штати не вірили в щирість Путіна.

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Американський посадовець на умовах анонімності заявив, що США не ведуть жодних переговорів з Росією по закритих каналах і що Вашингтон був послідовним у тому, щоб не діяти за спиною України. Якщо переговори й велися, то США в них задіяні не були.

Посадовець зазначив, що йому нічого не відомо про неофіційні контакти через посередників.

Агентство не змогло перевірити у Вашингтоні цю інформацію російських джерел, зокрема, чи відбулася така розмова Саллівана з Ушаковим.

Минулого тижня Путін заявив у інтерв’ю американського тележурналісту Такеру Карлсону, що Росія нібито готова до "діалогу".

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