Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 13 лютого уразили 12 районів скупчення окупантів, 4 артилерійські засоби, 3 ЗРК, 2 пункти управління, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 13 лютого 2024 року.

Автор: Роман Свиридович