Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 13 лютого уразили 12 районів скупчення окупантів, 4 артилерійські засоби, 3 ЗРК, 2 пункти управління, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 13 лютого 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів.
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, 4 артилерійським засобам противника, 1 пункту управління, по 2 складах боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби російських окупантів".