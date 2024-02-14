Необхідно збільшити оборонне виробництво та забезпечити довгострокову підтримку України, - Столтенберг

Євросоюз та НАТО мають збільшити оборонного виробництва та забезпечення довгострокової підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАТО, про це наголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном.

"Через два роки після початку агресивної війни Росії проти України абсолютно необхідно як для України, так і для євроатлантичної безпеки збільшити наше оборонне виробництво та оновити нашу оборонну промисловість", - сказав заступник генсека НАТО Мірча Джоане

Він також додав, що з липня минулого року Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти приблизно на 10 мільярдів доларів, у тому числі на ракети Patriot та 155-міліметрові снаряди.

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"У союзників єдиний набір сил. Тому нам необхідно забезпечити взаємодоповнюючий підхід до питань оборонно-промислового комплексу, який поважає компетенції НАТО, наприклад, у сфері встановлення стандартів і не створює бар'єрів між союзниками", - сказав Джоане.