Європа має збільшити виробництво боєприпасів та направити прибуток від вилучених російських активів у Європі Києву, - Кемерон
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням The Guardians, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон.
Він має відвідати Болгарію та Польщу перед зустріччю з міністрами закордонних справ Європи на конференції з безпеки в Мюнхені 16 лютого.
"Камерон обговорить зміцнення оборони та фінансування України з представниками ЄС на фоні постійної загрози відмови Конгресу США надавати подальшу фінансову підтримку Києву. Також він порушить питання передачі Україні прибутку від російських активів у європейських банках", - йдеться у повідомлені.
При цьому Камерон підкреслив, що Британія не відмовилася від надій, що США погодяться на додаткову допомогу, і вважає, що адміністрація Байдена спроможна надати деяку допомогу Києву незалежно від Конгресу.