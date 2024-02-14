Європа має збільшити виробництво боєприпасів та направити прибуток від вилучених російських активів у Європі Києву, - Кемерон

Британія не відмовилася від надій, що США погодяться на додаткову допомогу, і вважає, що адміністрація Байдена спроможна надати деяку допомогу Києву незалежно від Конгресу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням The Guardians, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон.

Він має відвідати Болгарію та Польщу перед зустріччю з міністрами закордонних справ Європи на конференції з безпеки в Мюнхені 16 лютого.

"Камерон обговорить зміцнення оборони та фінансування України з представниками ЄС на фоні постійної загрози відмови Конгресу США надавати подальшу фінансову підтримку Києву. Також він порушить питання передачі Україні прибутку від російських активів у європейських банках", - йдеться у повідомлені.

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При цьому Камерон підкреслив, що Британія не відмовилася від надій, що США погодяться на додаткову допомогу, і вважає, що адміністрація Байдена спроможна надати деяку допомогу Києву незалежно від Конгресу.