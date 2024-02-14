Естонія може закрити кордон з Росією

Через міграційний тиск з боку Росії Естонія може тимчасово закрити свої пункти пропуску. Естонців закликали повернутися з Росії та не їздити туди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії.

У заяві правоохоронців йдеться, що в останні тижні Росія навмисно привозила до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу.

Як йдеться у заяві, якщо ця діяльність продовжиться, "ми будемо змушені закрити пункти пропуску через кордон, щоб захистити національну безпеку та громадський порядок, як це вже було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск".

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Як зазначають правоохоронці, якщо кордони закриють, то потрібно буде скористатися іншим пунктом перетину кордону, щоб повернутися до Естонії, а це може додати кілька сотень кілометрів до подорожі.