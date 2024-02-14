Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 398 140 осіб (+1060 за добу), 6433 танки, 9566 артсистем, 12043 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 398 140 російських загарбників.

Автор: Марина Макєєва