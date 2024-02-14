Новини

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 398 140 осіб (+1060 за добу), 6433 танки, 9566 артсистем, 12043 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

9 48639
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 398 140 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,
  • танків  ‒ 6433 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,
  • артилерійських систем – 9566 (+66) од,
  • РСЗВ – 984 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 671 (+4) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7371 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 1523 (+5)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський: Ми перейшли до оборонної операції, наша мета - виснажити противника

Втрати ворога за добу

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Only
    Подейкують, що в Криму дуже міцна ранкова кава, особливо в Джанкойському районі, і десь в морі біля Алупки.
  • Старый зольдат
    66 стволов арти!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Здається, що «Цезар Куніков» всьо, кажуть на півострові, чекаємо, поки офіційно підтвердять🙏
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини