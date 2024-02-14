Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 398 140 осіб (+1060 за добу), 6433 танки, 9566 артсистем, 12043 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 398 140 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,
- танків ‒ 6433 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,
- артилерійських систем – 9566 (+66) од,
- РСЗВ – 984 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 671 (+4) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
- крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 1523 (+5)