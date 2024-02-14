Протягом доби росіяни випустили по Херсонщині 164 снаряди: загинула 1 людина, ще 6 - зазнали поранень

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область, використовуючи артилерію, міномети, танки, РСЗВ, БпЛА та авіацію.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації.



По місту Херсон ворог спрямував 37 снарядів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та навчальний заклад у Херсоні", - йдеться в повдомленні.



Як зазначається, через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

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