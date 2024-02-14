Майже 100 млн грн з United24 спрямують на розмінування

Понад 97 млн гривень, що надійшли на рахунок Мінекономіки в межах платформи United24, будуть розподілені між Держслужбою з надзвичайних ситуацій та Державною спеціальною службою транспорту.

Про це повідомили в Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

Ці кошти будуть використані у таких цілях:

допомога ДССТ з придбанням машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу (аналог МV-10);

придбання для ДССТ 400 захисних забрал та 400 захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування;

придбання для ДСНС двох сідельних тягачів для перевезення машин дистанційного механізованого розмінування;

придбання для ДСНС трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів.

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Крім того, заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний звернувся до заявників з пропозицією надалі робити акцент на придбання обладнання вітчизняного виробництва.

Також у міністерстві нагадали, що UNITED24 має окремий напрям для збору коштів на гуманітарне розмінування.

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