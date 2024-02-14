Європарламент заслухає звіт про Маріуполь: правозахисники закликають розслідувати злочини російських високопосадовців

У четвер, 15-го лютого, на засіданні Європарламенту правозахисники представлять звіт під назвою "Наше місто зникло": спустошення Росією Маріуполя, Україна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) повідомила речниця Human Rights Watch.

Правозахисники вважають, що знищення міста планували, і виконували російські військові на чолі з військово-політичним керівництвом держави.

Під час бойових дій найвищий російський командний склад, до якого входили президент Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник генерального штабу Валерій Герасимов мали детальну інформацію про ситуацію в Маріуполі та були залучені до планування, виконання та координації військових дій, що там проводилися", - йдеться у звіті Human Rights Watch.

Як пише "Голос Америки", європарламентарі мають намір у четвер обговорити звіт та відеоматеріали до нього в рамках пошуку шляхів притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних під час російської широкомасштабної агресії в Україні.

"Спустошення російськими військами Маріуполя є одним із найгірших етапів їхнього повномасштабного вторгнення в Україну", — заявила Іда Соєр, директорка з питань криз і конфліктів Human Rights Watch.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі за перший рік повномасштабної війни загинуло щонайменше 8 тис. людей, - Human Rights Watch

"Міжнародні органи та уряди, віддані правосуддю, повинні зосередитися на розслідуванні російських високопосадовців, які, як видається, пов’язані з наглядом за воєнними злочинами в цьому колись жвавому місті", – додала представниця HRW.

Звіт документує те, як Росія впродовж кількох місяців з березня по травень 2022 року бомбардувала місто, не залишаючи його мешканцям ні можливості вижити в ньому, ні можливості втекти.

Дослідники доходять висновку, що станом на середину травня 2022 року з 477 багатоповерхових будинків у центральній частині міста було пошкоджено 93 відсотки з них.

"Усі 19 лікарняних комплексів по всьому місту були пошкоджені, а також 86 із 89 навчальних закладів, які ми ідентифікували по всьому місту", – мовиться у звіті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на вірусні інфекції, у місті можлива епідемія, - міськрада

Правозахисники зазначають, що для того, аби встановити точніші цифри, буде потрібно ще багато років. Значною мірою через те, що Росія не лише не дає доступу до цієї території для дослідників, але й намагається приховати сліди злочинів активним розчищенням завалів без пошуку тіл загиблих та новим будівництвом на місцях зруйнованих будівель.