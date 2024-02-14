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Сирський відвідав Авдіївський та Куп’янський напрямки: Ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів

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олександр,сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з Міністром оборони України Рустемом Умєровим працювали в районах ведення бойових дій на Авдіївському та Куп’янському напрямках. Безпосередньо на місці ознайомилися з оперативною та тактичною обстановкою.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. 

Як зазначається, російські окупанти на цих напрямках нарощують свої зусилля, кидаючи на "м'ясні штурми" десятками і сотнями своїх солдат, завдають авіаційних та артилерійських ударів по прифронтових населених пунктах і цивільних об'єктах, зухвало й цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

"Водночас, Сили оборони України наносять загарбникам значних втрат. Тільки на Авдіївському напрямку минулої доби українські захисники відбили 29 атак російських окупантів.

Вчора протягом дня наші воїни відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 2 атаки в районі Невельського Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На цьому напрямку окупанти активно застосовують міномети та артилерію, обстрілюючи мирні українські міста. Протягом дня від обстрілів постраждали 20 населених пунктів", - зазначає Сирський.

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За результатами роботи він ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів, бойових систем, вогневої підтримки та перегрупування військ і сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил задля зниження його наступального потенціалу.

"З командирами обговорили питання бойового забезпечення наших підрозділів. З огляду на швидку зміну обстановки на полі бою, делегував командирам повноваження самостійно приймати відповідні невідкладні рішення задля збереження життя особового складу. Дякую нашим воїнам за мужність і стійкість!", - додає Сирський.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Ну ясно. Розподілення резервів по "котлам".
    На що русня і розраховує.
  • Юрий 60e2549a
    Потоплен БДК "Цезарь Куников" Черноморского Флота

    Дроны ГУР Украины подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля. После попадания БДК сначала накренился на бок, а затем утонул. Произошло это в районе Алупки. При этом шансов на спасение у членов экипажа практически не было: пробоина была большая, так что на дно "Цезарь Куников" пошел очень быстро.

    "Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

    Экипаж − 87 человек.

    Корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

    Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений.
  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Зовсім безперспективне корито. Як показують ******* війни, а ця війна є понад ******* у використанні нових військових засобів ураження. Шансів протриматись на воді попавши у поле зору нуль цілих нуль десятих. Ми країна без військового флоту пустимо на дно всі кацапські ********- справа часу.
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