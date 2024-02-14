Сирський відвідав Авдіївський та Куп’янський напрямки: Ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з Міністром оборони України Рустемом Умєровим працювали в районах ведення бойових дій на Авдіївському та Куп’янському напрямках. Безпосередньо на місці ознайомилися з оперативною та тактичною обстановкою.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські окупанти на цих напрямках нарощують свої зусилля, кидаючи на "м'ясні штурми" десятками і сотнями своїх солдат, завдають авіаційних та артилерійських ударів по прифронтових населених пунктах і цивільних об'єктах, зухвало й цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

"Водночас, Сили оборони України наносять загарбникам значних втрат. Тільки на Авдіївському напрямку минулої доби українські захисники відбили 29 атак російських окупантів.

Вчора протягом дня наші воїни відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 2 атаки в районі Невельського Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На цьому напрямку окупанти активно застосовують міномети та артилерію, обстрілюючи мирні українські міста. Протягом дня від обстрілів постраждали 20 населених пунктів", - зазначає Сирський.

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За результатами роботи він ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів, бойових систем, вогневої підтримки та перегрупування військ і сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил задля зниження його наступального потенціалу.

"З командирами обговорили питання бойового забезпечення наших підрозділів. З огляду на швидку зміну обстановки на полі бою, делегував командирам повноваження самостійно приймати відповідні невідкладні рішення задля збереження життя особового складу. Дякую нашим воїнам за мужність і стійкість!", - додає Сирський.