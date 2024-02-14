18 країн НАТО планують збільшити витрати на оборону, - Financial Times

14 лютого НАТО планує оголосити, що 18 з 31 країни у 2024 році виконають вимогу про спрямування на оборонні витрати 2% свого ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на три офіційні джерела в колах НАТО.

"НАТО очікує, що близько двох третин її членів у 2024 році досягнуть планки у 2%", - наводить видання слова одного зі своїх співрозмовників.

FT пов'язує збільшення витрат на оборону в країнах-членах НАТО з побоюваннями з приводу нової агресії з боку Росії, а також з перспективою повторного обрання Дональда Трампа на пост президента США.

У 2016 році лише п'ять держав НАТО виконували вимогу про доведення видатків на оборону до рівня у 2% ВВП, нагадує газета. Сьогодні ж Польща витрачає на ці потреби 3,9% ВВП, що навіть більше за показник США в 3,5%.

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