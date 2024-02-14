Ворожий ВДК "Цезар Куніков" атаковано у Чорному морі, він затонув, - ЗМІ

Зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Про це повідомляє низка ЗМІ із посиланням на джерела в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, корабель потопили за допомогою морських дронів.

Джерела видання стверджують, що це була операція ГУР, в результаті атаки ВДК "Цезар Куніков" затонув.

Міноборони РФ подію наразі не коментує.

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Своєю чергою телеграм-канал "ЧП Севастополь" публікує кадри, на яких зафіксовано, як у морі димить корабель.

Кадри підбитого корабля публікує також телеграм-канал "Крымський ветер".







