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Ворожий ВДК "Цезар Куніков" атаковано у Чорному морі, він затонув, - ЗМІ

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цезар,куніков
Зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Про це повідомляє низка ЗМІ із посиланням на джерела в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, корабель потопили за допомогою морських дронів.

Джерела видання стверджують, що це була операція ГУР, в результаті атаки ВДК "Цезар Куніков" затонув.

Міноборони РФ подію наразі не коментує. 

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Своєю чергою телеграм-канал "ЧП Севастополь" публікує кадри, на яких зафіксовано, як у морі димить корабель.

Кадри підбитого корабля публікує також телеграм-канал "Крымський ветер".

Цезар Куніков
Цезар Куніков
Цезар Куніков
Цезар Куніков

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Роман Шишацький
    Хоть какая то хорошая новость за последние дни. На одно корыто меньше.
  • Підлога Маккартні
  • чудини xelbyb
    Тут вже не про Одесу треба думати а про те чим своє награбоване витаскувати з Крима у разі якщо і Міст піде за Куніковим)
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