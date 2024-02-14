Ворожий ВДК "Цезар Куніков" атаковано у Чорному морі, він затонув, - ЗМІ
16 70181
Зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
Про це повідомляє низка ЗМІ із посиланням на джерела в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел, корабель потопили за допомогою морських дронів.
Джерела видання стверджують, що це була операція ГУР, в результаті атаки ВДК "Цезар Куніков" затонув.
Міноборони РФ подію наразі не коментує.
Своєю чергою телеграм-канал "ЧП Севастополь" публікує кадри, на яких зафіксовано, як у морі димить корабель.
Кадри підбитого корабля публікує також телеграм-канал "Крымський ветер".