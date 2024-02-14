Україна потребує майже $9 млрд на відновлення культурних об’єктів та туристичної галузі, - ЮНЕСКО

Україна потребує щонайменше 9 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття для відновлення культурних об’єктів та туристичної галузі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство АР.

За оцінками ЮНЕСКО, взаємопов'язані культурний і туристичний сектори України втратили понад $19 мільярдів доходу через повномасштабне вторгнення. Бойові дії пошкодили 341 культурний об'єкт по всій Україні, зокрема у Києві, Львові та Одесі.

Агентство оцінює загальну вартість знищених культурних об'єктів і тисяч інших "культурних цінностей" по всій країні майже в 3,5 мільярда доларів.

"Одеський собор є одним із прикладів об’єктів, які зазнали серйозної шкоди. Це символ усієї спільноти… з глибоким духовним та історичним значенням", - зазначила очільниця в Україні ЮНЕСКО К’яра Децці Бардескі.

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