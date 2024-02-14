Розпочав роботу Фонд з розвитку спроможності України під координацією МВФ

У Києві відбулося інавгураційне засідання Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України (UCDF), що передбачає фінансування розширеної технічної допомоги для реалізації програм економічних реформ українськими органами влади за координації Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній початок роботи Фонду МВФ з розвитку спроможності України у Києві знаменує ключову віху в багатосторонніх зусиллях на підтримку амбітної програми економічних реформ українського уряду", - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Учасники засідання схвалили початковий план роботи UCDF разом із його фінансуванням у розмірі 27,5 млн дол., що покриватимуть технічну допомогу МВФ та партнерів упродовж 2024–2028 років. Поточні ресурси в розмірі 16,5 млн дол. надають такі країни-донори, як Нідерланди, Словаччина, Латвія, Японія та Литва. Водночас МВФ працює над тим, щоб збільшити бюджет фінансування до 65 млн дол.

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"Ухвалений робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, зокрема щодо регулювання фінансового сектора, грошово-кредитної політики. Кожен пункт плану узгоджується з реформами в межах програми EFF, що допоможе нам бути ще впевненішими та ефективнішими у її реалізації, а отже й забезпеченні спроможності, стабільності та модернізації економіки та фінсектору України на шляху до ЄС", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний

"UCDF розпочав свою роботу і готовий надавати допомогу українським органам влади в рамках діяльності МВФ з розбудови потенціалу. Впевнені, що він відіграватиме значну роль у підтримці реалізації економічних та фінансових реформ в Україні, яка демонструє надзвичайний рівень стійкості під час повномасштабної війни", - зауважив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей.

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Фонд UCDF

Нагадаємо, у травні 2023 року МВФ анонсував нову масштабну програму технічної допомоги для України з п’ятирічним горизонтом. Робочий план UCDF, схвалений сьогодні Керівним комітетом, зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, які узгоджуються з реформами в межах програми розширеного фінансування України (EFF) МВФ.

Ключові напрямки Робочого плану UCDF:

фіскальні реформи (мобілізація доходів, управління державними фінансами);

грошово-кредитна політика;

регулювання фінансового сектору;

фінансова доброчесність та боротьба з корупцією;

статистика;

навчальні програми для українських посадовців з урахуванням потреб країни та технічна допомога щодо макроекономічної політики.

UCDF – це трастовий фонд, залучення коштів до якого координується МВФ.

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