Розпочав роботу Фонд з розвитку спроможності України під координацією МВФ
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній початок роботи Фонду МВФ з розвитку спроможності України у Києві знаменує ключову віху в багатосторонніх зусиллях на підтримку амбітної програми економічних реформ українського уряду", - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
Учасники засідання схвалили початковий план роботи UCDF разом із його фінансуванням у розмірі 27,5 млн дол., що покриватимуть технічну допомогу МВФ та партнерів упродовж 2024–2028 років. Поточні ресурси в розмірі 16,5 млн дол. надають такі країни-донори, як Нідерланди, Словаччина, Латвія, Японія та Литва. Водночас МВФ працює над тим, щоб збільшити бюджет фінансування до 65 млн дол.
"Ухвалений робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, зокрема щодо регулювання фінансового сектора, грошово-кредитної політики. Кожен пункт плану узгоджується з реформами в межах програми EFF, що допоможе нам бути ще впевненішими та ефективнішими у її реалізації, а отже й забезпеченні спроможності, стабільності та модернізації економіки та фінсектору України на шляху до ЄС", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний
"UCDF розпочав свою роботу і готовий надавати допомогу українським органам влади в рамках діяльності МВФ з розбудови потенціалу. Впевнені, що він відіграватиме значну роль у підтримці реалізації економічних та фінансових реформ в Україні, яка демонструє надзвичайний рівень стійкості під час повномасштабної війни", - зауважив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей.
Фонд UCDF
Нагадаємо, у травні 2023 року МВФ анонсував нову масштабну програму технічної допомоги для України з п’ятирічним горизонтом. Робочий план UCDF, схвалений сьогодні Керівним комітетом, зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, які узгоджуються з реформами в межах програми розширеного фінансування України (EFF) МВФ.
Ключові напрямки Робочого плану UCDF:
- фіскальні реформи (мобілізація доходів, управління державними фінансами);
- грошово-кредитна політика;
- регулювання фінансового сектору;
- фінансова доброчесність та боротьба з корупцією;
- статистика;
- навчальні програми для українських посадовців з урахуванням потреб країни та технічна допомога щодо макроекономічної політики.
UCDF – це трастовий фонд, залучення коштів до якого координується МВФ.