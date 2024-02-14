Нардеп "Голосу", воїн Костенко зареєстрував законопроєкт про мотивацію до військової служби: основні положення документа

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11012 про мотивацію до військової служби. Він передбачає фінансові винагороди, соціальні гарантії, додатковий контроль за підготовкою, підвищення престижу військової служби.

Законопроєкт також має створити основу для початку трансформації нашого війська "армії мобілізованих" до "професійної армії" під час війни. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив автор документу, народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Я відкриваю дискусію! В зареєстрованому законопроєкті щодо мотивації військової служби прописано стимули для людей, які вже служать та беруть участь у бойових діях, для тих, хто буде залишатись в армії, для тих, хто зараз має можливість піти, але залишається, і для тих, хто підпише контракти під час дії воєнного стану. Тому що для ефективної асиметричної війни потрібні професіонали, одних мобілізованих недостатньо. І в цьому напрямку має реалізовуватися державна політика", - пояснює народний депутат.

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Серед основних положень законопроєкту є:

Підвищити рівень мотивації населення вступати до лав сил оборони для проходження військової служби.

Встановити виплати військовослужбовцям та командирам за знищення та захоплення ворожої техніки.

Військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців, із яких мінімум 6 місяців беруть участь у бойових діях, отримують посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 1,5. Для тих, хто відслужив не менше 24 місяців, не менше 12 з яких беручи участь в бойових діях - відповідний коефіцієнт = 2.

Для тих, хто після 24.02.2022 уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану, — одноразова грошова допомога: солдатам — 120 000 ₴ сержантам і старшинам — 160 000 ₴ офіцерам — 200 000 ₴

Для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами чи станом здоровʼя, але виявив бажання продовжити служити, — щомісячна додаткова винагорода 10 000 грн.

Право на кредит на відкриття бізнесу зі ставкою до 5% матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них — мінімум 12 бойових) чи не дослужив ці строки у звʼязку з пораненням, а також звільнені з полону.

Право на іпотеку на житло під 3% терміном до 20 років матимуть усі, хто служив не менше 36 місяців (із них — мінімум 24 бойових), поранені, що продовжують службу, але мають право на звільнення, звільнені з полону, а також ті, хто не зміг продовжити військову службу через поранення.

Законопроєкт вносить додатковий перелік підстав для демобілізації у зв’язку з закінченням строку служби, якщо військовий не висловлює бажання продовжувати військову службу: у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців; або протягом 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких 12 місяців виконуючи бойові накази.

Законопроєкт передбачає право на пільгове розмитнення автомобілів для тих, хто проходив військову службу після 24.02.2022. Це право буде запроваджено окремими законопроєктами про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України.

За державні кошти встановлюється пожиттєве страхування життя та здоровʼя в приватних установах для військових, що відслужили не менше 36 місяців (із них — мінімум 12 бойових), а також для звільнених із полону. Дія страхування поширюється і на їхні сімʼї.

Встановлюються мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю внаслідок проведення АТО на Сході України, ООС на Сході України, збройної агресії проти України: I групи - 25 000 гривень II групи - 20 000 гривень III групи - 15 600 гривень

Усі призовники, які раніше не проходили військової служби, мають пройти обовʼязковий курс базової загальновійськової підготовки. Він триватиме не менше трьох місяців і включатиме: тактико-стройові заняття (не менше 30% від загальної тривалості курсу) тактичну медицину (не менше 10%) вогневу підготовку (не менше 30%)



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Закон встановить механізми контролю за проходженням призовниками навчання.

За неякісну підготовку захисників буде додаткова відповідальність для інструкторів та керівників навчальних центрів.

Після курсу - обовʼязковий іспит і направлення у військову частину. У разі невдалого результату - додаткове навчання до одного місяця.

"Українців не можна щось змусити. Це факт. Але українців можна і потрібно мотивувати. Тому потрібно міняти підходи і балансувати системою примусу, яка існує зараз і яку хочуть посилити та системою заохочень і мотивації захисників", - резюмує представник "Голосу".