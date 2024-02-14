Внаслідок нічних обстрілів Херсона пошкоджено теплотраси на двох котельнях

Вночі російські загарбники завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено теплотраси на двох котельнях. Одну наразі вже відновили.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено теплотраси на двох котельнях МКП "Херсонтеплоенерго". Завдяки оперативності і професіоналізму комунальників одну вже відновлено.



Наразі працівники КП виконують аварійний ремонт для найскорішого підключення 15-ти багатоквартирних будинків у Корабельному та частково Центральному районах міста", - йдеться в повідомленні.

За даними глави МВА, з 9:00 до 14:00 виконуватимуться аварійно-відновлювальні роботи в Корабельному районі. У зв’язку з цим тимчасово припиниться робота двох котелень у Шуменському мікрорайоні, а це 66 будинків. Відновлення подачі тепла заплановано після 14 години.

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