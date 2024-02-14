Вночі окупанти атакували дві громади на Сумщині, зафіксовано 10 вибухів
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Вночі 14 лютого російські війська обстріляли з мінометів та кулеметів Есманьську та Шалигинську громади в Сумській області.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з міномета та АГС. Обстрілів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.
- Есманьська громада: здійснено обстріли з міномета (10 вибухів) та кулеметів.
- Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з кулеметів", - йдеться в повідомленні.