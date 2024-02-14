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Вночі окупанти атакували дві громади на Сумщині, зафіксовано 10 вибухів

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сумщина
Вночі 14 лютого російські війська обстріляли з мінометів та кулеметів Есманьську та Шалигинську громади в Сумській області.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з міномета та АГС. Обстрілів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.

  • Есманьська громада: здійснено обстріли з міномета (10 вибухів) та кулеметів.
  • Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни упродовж дня обстріляли 8 громад на Сумщині: застосовували міномети, артилерію, танк і дрони-камікадзе

Автор: Наталя Джума

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